В ЦИК рассказали о планах организовать видеонаблюдение на выборах-2018

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Видеонаблюдение на выборах президента РФ в 2018 году предполагают организовать не только на избирательных участках, но и в территориальных избирательных комиссиях, которых в России около трех тысяч, сообщила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

"Мы предполагаем — чего никогда не было — во всех около трех тысяч ТИКов осуществить видеонаблюдение, и наблюдатели там смогут присутствовать", — сказала Памфилова в ходе общественного обсуждения механизма отмены открепительных с участием региональных избиркомов.