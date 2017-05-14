Путин поблагодарил президента Чехии за помощь в развитии отношений с РФ

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай, 14 мая

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай, 14 мая

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в Москве ждут визита президента Чехии Милоша Земана в ноябре нынешнего года.

"Мы знаем Вашу позицию в отношении российско-чешских отношений, и в значительной степени благодаря Вам наши отношения за последние годы, несмотря ни на какие сложности, все-таки поддерживаются на высоком уровне, развиваются", — обратился глава российского государства к чешскому коллеге, начиная встречу.

Путин признался, что воспринимает сегодняшнюю беседу "как часть подготовки визита (Земана) в ноябре в Россию". "Наши ведомства уже начали эту подготовку, министерство культуры, МИД уже готовят выставку в Москве, чему мы очень рады, уверен, что российская публика, российские ценители искусства тоже будут очень рады и с удовольствием познакомятся с этой выставкой", — отметил Путин.

Президент РФ констатировал, что "в сфере экономики, несмотря на спад предыдущих лет, в начале этого года наблюдается рост товарооборота (между РФ и Чехией) более, чем на 44%. "Это и хороший признак, и хорошая тенденция, которую нам нужно будет сохранить", — считает глава российского государства.

Президент Чехии предположил, что рост товарооборота растет за счет притока российских туристов в Чехию. "Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые у нас, к сожалению, снизились в результате кризиса, а сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает", — пояснил Путин.

"Я с вами полностью согласен, что мы должны сосредоточиться на развитии конкретных (двусторонних – ред.) связей", — сказал Земан. Он представил Путину нового министра промышленности и торговли Чехии, который, по его словам, "не виноват в том, что случилось в прошлом". "После 2,5 лет перерыва будет заседание межправительственной комиссии, мы ожидаем, что оно даст новые импульсы для нашего сотрудничества", — подчеркнул Земан.

Он упомянул о чешской инициативе создать совместно с Россией дискуссионных форум и выразил свою поддержку данной идеи.

В начале беседы российский лидер, произнеся слова приветствия, поинтересовался, будет ли перевод на чешский язык. "Не надо переводить, мы все понимаем, какой-то русский диалект, может быть, диалект средней России", — отказался от услуг переводчика Земан. "Литературный русский язык", — с улыбкой уточнил Путин.