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Политика

Как сражались в шахматы за мир в посольстве России в США

07:1014.05.2017
(обновлено: 07:19 14.05.2017)
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© AP Photo / Mark LennihanШахматы. Архивное фотоШахматы. Архивное фото
© AP Photo / Mark Lennihan

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Необычное мероприятие прошло субботним вечером в посольстве РФ в Вашингтоне. Устав от негатива, в который погрузились Москва и Вашингтон, посол России в США Сергей Кисляк предложил сразиться. Но в шахматы. И за мир.

Посол Сергей Кисляк и президент США Дональд Трамп. 10 мая 2017
© Фото : Official Twitter feed of the Russian Embassy in the United States of America
Посольство России в США опубликовало фото Трампа с послом России Кисляком

Впервые в российской дипмиссии прошел шахматный турнир под названием "США-Россия-Норвегия. Шахматы за мир". Корреспондент РИА Новости Татьяна Калмыкова наблюдала за происходящим и как журналист, и как шахматист, прочувствовав радости от побед и легкую тревогу в надежде заполучить главный приз.

В основу идеи лег последний матч на первенство мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.

Заменим пинг-понг на шахматы

Идейным вдохновителем данного мероприятия стал президент Американского университета Эдуард Лозанский. Он признался, что в некотором роде "украл" эту идею у экс-госсекретаря США Генри Киссенджера. Лозанский рассказал, что в 70-е годы отношения Вашингтона и Пекина переживали крайне напряженный период. Тогда Киссенджер предпринял попытку для их нормализации и отправился в Китай.

И ему предложили начать этот процесс с игры в пинг-понг.

"Мягко скажем, отношения между РФ и США не очень хорошие. Возможно, начав играть в шахматы мы последуем примеру Китая и совету Генри Киссенджера", — отметил Лозанский.

Победителя отправляют в Москву

Шахматный турнир привлек большое внимание. Турнирная таблица включала в себя более 60 участников из России, Норвегии, США всех возрастов и профессий.

Посол России в США Сергей Кисляк. Архивное фото
© РИА Новости . Эдуард Песов
Кисляк надеется, что США и Россия смогут бороться с общими вызовами вместе

На кону был действительно большой приз. Аэрофлот приготовил для победителя два билета бизнес-классом "Москва-Вашингтон-Москва". Судьба на поле шахматного боя улыбнулась американцу Дэвиду Шерману, который завоевал главную награду.

Шерман работает на федеральное правительство США и является заядлым шахматистом. Он рассказал, что возможное "уличение" в связях с Россией его совсем не пугает.

"Эти вещи не беспокоят меня совершенно. Люди — это люди, а политика — это политика. Ну а сегодня я шахматист. Конечно, это моя мечта — поехать в Россию. Я шахматист. Куда мне ехать, в Алабаму? Конечно, в Россию!", — сказал он журналистам по итогам матчей.

Он рассказал, что находится в первый раз в российском посольстве, и "здесь чудесно".

Джаред Кушнер. Архивное фото
© AP Photo / Saul Loeb
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"Я всегда хотел поехать в Россию, но никогда не получалось. Теперь я еду. И будучи шахматистом — это то место, куда ты хочешь поехать. Мечты сбываются", — с нескрываемым удовольствием отметил победитель турнира.

Второе место завоевал норвежец Аллард Постма. Ему досталась шахматная доска с подписью своего соотечественника — действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена.

Третье место поделили россияне Самир Шахбаз и Олег Меркулов, которые также были удостоены шахматными досками, но с подписью Сергея Карякина.

Церемония награждения была ни чем не хуже "Оскара-2017", во время которой перепутали победителя. Устранить неловкий момент удалось также быстро.

Великие шахматные державы

Посол РФ в США Сергей Кисляк рассказал РИА Новости, что с огромным удовольствием поддержал идею Эдуарда Лозанского организовать шахматный турнир. С таким же энтузиазмом ее восприняли и норвежские коллеги.

Посол России в США Сергей Кисляк. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
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"Норвегия и Россия на сегодняшний день две самые великие шахматные страны. И если мы можем что-то сделать, чтобы популяризировать шахматы, то это само по себе очень неплохо. Во-вторых, мне кажется, такого рода мероприятие, где собираются нормальные люди, с хорошим настроением, с дружеским отношением друг к другу — это то, что в нынешних политических условиях становится редкостью, и надо это восстанавливать", — сообщил российский дипломат.

По мнению Кисляка, "это позитивное, доброе мероприятие, которое помимо всего прочего вместе сводит людей с разных стран: здесь американцы, россияне, люди из других посольств, государств, здесь есть люди умудрённые жизненным опытом, и малыши, которые горят желанием попробовать себя в шахматы".

"У России есть все моральные права быть инициатором такого мероприятия здесь. Я очень хочу надеяться, что это станет ежегодной традицией. Это только начало", — добавил собеседник агентства, выразив надежду, что в следующий раз Сергей Карякин и Магнус Карлсен смогут выступить перед участниками турнира лично.

Прямо из аэропорта после участия в министерской встрече Арктического совета на Аляске в российское посольство прибыл посол Норвегии в Вашингтоне Коре Оз. Он также выступил с приветственным словом к участникам турнира.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Норвежский дипломат пошутил, что последний раз он играл в шахматы с Магнусом Карлсеном и был "психологически разгромлен".

Позднее в беседе с РИА Новости он признался, что было отличной идеей организовать это мероприятие, столь отличающееся от всего происходящего в этом городе, "в котором доминирует политика".

"Мой российский коллега посол Сергей Кисляк сказал мне, что это может быть хорошей идеей — собрать россиян, американцев, норвежцев и других на шахматный турнир. Это должно быть ежегодным мероприятием. В этом году — в российском посольстве, возможно, в следующем — в норвежском", — рассказал собеседник агентства.

Шахматы в мировой политике

Участником данного мероприятия в некотором роде стал и сам Сергей Карякин. Он направил в Вашингтон видео-обращение, в котором решил порассуждать "о роли шахмат в мировой политике".

Картер Пейдж. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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"Я считаю, что шахматы очень сильно объединяют людей. Ведь в шахматы играют люди разных национальностей, вероисповедания, возраста. Шахматы действительно объединяют, ведь эти люди садятся за доску и выясняют, кто сильнейший. Все плохие вещи, все конфликты — все уходит, а люди просто сидят и играют", — добавил он.

Карякин рассказал, что когда играл в ЧМ против Магнуса Карлсена, то изначально "чувствовал напряжённость американцев по отношению" к себе.

"Но на протяжении матча я чувствовал, что их отношение ко мне меняется, ведь все решалось исключительно за доской, матч был абсолютно честным, и в конце я почувствовал, что у меня появилась целая армия болельщиков из США, хотя вначале это трудно было представить. Поэтому давайте играть в шахматы, жить дружно, без конфликтов, пусть нас всех объединяют шахматы", — подытожил российских шахматист.

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