В Госдуме предложили Киеву убрать из конституции раздел о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной думы Руслан Бальбек предложил украинским коллегам внести поправки в конституцию Украины, исключив десятый раздел "Автономная Республика Крым".

"С учетом нынешних реалий и российского статуса Крыма, конституция Украины устарела ровно на три года. Рабочей группе стоит думать не над дополнениями и изменениями к десятому разделу Конституции, а внести поправки по его упразднению, в противном случае основной документ страны выглядит не более чем фейк", — сказал он РИА Новости.

Он призвал украинских политиков "не пребывать в несбыточных иллюзиях" и не обманывать свой народ относительно претензий на Крым. "Все попытки спекуляций вокруг статуса Крыма на Украине не будут иметь никаких правовых последствий", — подчеркнул депутат.

Ранее официальное интернет-представительство президента Украины сообщило о создании рабочей группы по наработке предложений по изменению и дополнениям в конституцию Украины относительно автономной Республики Крым (раздел 10 основного закона). В состав группы вошли ведущие украинские ученые-конституционалисты и народные депутаты — представители парламентских фракций. Первое заседание намечено на 22 мая.

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