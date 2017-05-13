В Госдуме предложили Киеву убрать из конституции раздел о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной думы Руслан Бальбек предложил украинским коллегам внести поправки в конституцию Украины, исключив десятый раздел "Автономная Республика Крым".
"С учетом нынешних реалий и российского статуса Крыма, конституция Украины устарела ровно на три года. Рабочей группе стоит думать не над дополнениями и изменениями к десятому разделу Конституции, а внести поправки по его упразднению, в противном случае основной документ страны выглядит не более чем фейк", — сказал он РИА Новости.
Он призвал украинских политиков "не пребывать в несбыточных иллюзиях" и не обманывать свой народ относительно претензий на Крым. "Все попытки спекуляций вокруг статуса Крыма на Украине не будут иметь никаких правовых последствий", — подчеркнул депутат.
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