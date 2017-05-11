"Пройти свой путь": в Москве представили книгу о "Крымской весне"

Владимир Константинов на презентации своей книги Пройти свой путь в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

Владимир Константинов на презентации своей книги Пройти свой путь в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Спикер госсовета Крыма Владимир Константинов представил в Москве книгу "Пройти свой путь", в которой рассказывает о событиях "Крымской весны".

Основу книги составляют живые, личностно и эмоционально окрашенные воспоминания и размышления автора о событиях в Крыму, России и на Украине, охватывающие период с осени 2013 года до 18 марта 2014 года. Издание содержит фотографии и документы, уже ставшие достоянием истории, а также сообщает факты, которые до сих пор не были известны широкому читателю.

По словам Константинова, идея написания книги родилась в начале 2015 года, когда появилась необходимость зафиксировать для истории моменты, которые являлись главными при проведении референдума.

"Мы начали эту тему обсуждать после того, как начался активный период интеграции Крыма в РФ. Крымчане начали очень активно интегрироваться в российскую реальность, Россия начала познавать Крым. Все это стало создавать совершенно особую среду, новую, как мне показалось, но стало исчезать очень много важных деталей в информационном поле, в понимании людей, как происходили события, предшествующие референдуму. Об этом моя книга – об этих трех неделях, которые изменили и судьбу Крыма, и судьбу Российской Федерации, стали спусковым крючком очень многих важных процессов, которые до сих пор не завершились", — сказал Константинов на презентации в МИА "Россия сегодня".

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что книга написана очень простым языком.

"Автор не стремился к каким-то внешним эффектам, а написал очень точный и емкий текст, абсолютно безупречный и по смыслам, и описывающий безупречные действия Крыма, крымчан и крымского парламента по возвращению — то уже превратилось практически в штамп — в родную гавань", — сказал Киселев.

Он отметил, что при этом ни одного штампа в книге нет. Он также подчеркнул, что на него произвело большое впечатление юридическая щепетильность, с которой действовала в те дни крымская власть.

По словам Киселева, в книге изложены аргументы в пользу юридической чистоты присоединения Крыма к России. В то же время подчеркнуты моменты, которые говорят о юридической неряшливости, с которой Крым передавался в подарок Украине. Он напомнил, что, в частности, Украина вошла в ООН после Великой Отечественной войны без Крыма.

"Никита Сергеевич (Хрущев – ред.) тогда забыл о том, что президиум Верховного совета тогда не имел юридических полномочий по передаче Крыма Украине", — подчеркнул гендиректор МИА "Россия сегодня".

Он также отметил, что на Украине в последнее время затиралось и то, что Крым остался в составе Украины по системе договоренностей, юридически закрепленных письменно. Тем не менее, на полуострове права человека и договоренности между Украиной и Крымом нарушались.

По словам участвовавшего в презентации заместителя председателя совета министров Крыма – постоянного представителя республики при президенте России Георгия Мурадова, книга вышла как нельзя кстати.

"Когда наши оппоненты и противники ужесточают дискуссии и обвинения, что Россия оккупировала и аннексировала Крым, эта книга является важнейшим и ценнейшим историческим и документальным материалом, в которой мы из первых уст одного из лидеров "Крымской весны" можем прочитать реальные факты и ознакомиться с многочисленными реальными документами, включенными в эту книгу", — сказал Мурадов.

Член комитета Госдумы России по государственному строительству и законодательству Константин Бахарев сравнил "Пройти свой путь" с книгой Джона Рида "Десять дней, которые потрясли мир" о революции 1917 года.

"В ней (книге Константинова – ред.) – только правда. В чем-то неожиданная, где-то резкая. Но та правда, которую нужно знать всем", — подчеркнул Бахарев.

Как отметил в заключение Константинов, главную роль в "Крымской весне" сыграли не политики, а народ.

"Может быть, наш успех как политиков того периода в том, что мы это увидели, что не отошли от народа, а стали частью народа, как всегда и были. Но феномен "Крымской весны" прежде всего в народе", — подчеркнул глава крымского парламента.

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