Верховный суд приостановил деятельность партии "Демократический выбор"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Верховный суд РФ приостановил деятельность партии "Демократический выбор" в связи с нарушением порядка предоставления сведений о деятельности политического объединения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить административный иск министерства юстиции о приостановлении деятельности политической партии на три месяца", — сказал судья.

Минюст в иске указал, что 4 февраля партии были направлены предупреждения с требованием устранить выявленные недостатки в деятельности организации — партия не предоставила отчетность о своей деятельности. По словам представителя министерства, предупреждения "Демократический выбор" не обжаловал, но и недостатки не устранил.

Партия была учреждена 26 мая 2012 года и зарегистрирована Минюстом в августе того же года. По закону политические партии раз в три года обязаны отчитываться о своей деятельности и предоставлять информацию о количестве членов партии, месте нахождения постоянного руководящего органа, сведения о местных и региональных отделениях, а также о результатах участия в выборах разных уровней кандидатов, выдвинутых от партии. Юрист Минюста отметила, что ведомство так и не получило необходимых сведений от "Демократического выбора" с 2012 года.

Представители партии согласились с иском в полном объеме и поддержали доводы Минюста. Юрист "Демократического выбора" пояснил, что в настоящее время партия нуждается в проведении отчетно-выборных мероприятий, избрании нового коллегиального органа, созыве общероссийского съезда, на котором, возможно, будет решена дальнейшая судьба политического объединения.