Политолог о возможном назначении Антонова послом в США: это хороший ход

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Возможное назначение замглавы МИД РФ Анатолия Антонова послом России в США было бы "хорошим ходом" при нынешнем характере российско-американских отношений, свои связи с руководством в Вашингтоне Антонов может выстраивать в более мягком ключе, в то время как нынешний посол Сергей Кисляк стал в США "одиозной" фигурой, сказал РИА Новости заведующий кафедрой мировых и политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации до конца мая проведут слушания по поводу назначения замминистра иностранных дел РФ Анатолия Антонова послом России в США. В начале февраля издание сообщало, что должность посла в США может занять Антонов. С 2008 года послом РФ в США является Сергей Кисляк. По данным издания, Антонов может отправиться в Вашингтон в июле — после первой личной встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.

Сидоров отметил, что Антонов, который сейчас занимает должность замглавы МИД РФ, ранее работал в министерстве обороны и является карьерным дипломатом.

"Кисляк, при всем уважении к нему, стал в США несколько одиозной фигурой. Это, конечно, не справедливо, даже американские дипломаты утверждают, что нападки на Кисляка не обоснованы, но тем не менее, в данном случае, его фигура для американского истеблишмента является очень спорной и неоднозначной. Что касается Антонова: он работал на высоком уровне и, по всей видимости, назначение его послом было бы целесообразным при нынешнем характере российско-американских отношений. Это хороший ход", — сказал Сидоров.

По его словам, если на Сергея Кисляка "пришлась эпоха обострения, то Антонов может стать "новым началом".

"Антонов — опытный дипломат и, скорее всего, он будет выстраивать свои отношения с руководством США в более мягком ключе во многом потому, что у него не будет той идеологически окрашенной "нагрузки", которая была возложена предшествующей администрацией на Кисляка", — заключил эксперт.

Российского посла Сергея Кисляка на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Также американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято МИД РФ и вызвало критику даже в среде американских дипломатов. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".