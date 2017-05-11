Ъ: назначение замглавы МИД РФ Антонова послом в США рассмотрят до конца мая

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации до конца этого месяца проведут слушания по поводу назначения замминистра иностранных дел РФ Анатолия Антонова послом России в США, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В начале февраля издание сообщало, что должность посла в США может занять Антонов. С 2008 года послом РФ в США является Сергей Кисляк. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, отвечая на вопрос, действительно ли обсуждается возможность замены посла РФ в США и может ли эту позицию может занять Антонов, что в Кремле проинформируют журналистов в случае принятия решения.

"Слушания по поводу его (Антонова — ред.) назначения состоятся в комитетах по международным делам Госдумы и Совета федерации до конца мая: в нижней палате парламента, скорее всего, на неделе с 15 по 19 мая (после думских каникул), а в верхней — с 22 по 26 мая. Проблем с утверждением господина Антонова собеседники… не ожидают", — пишет газета со ссылкой на источники.

По данным издания, Антонов может отправиться в Вашингтон в июле — после первой личной встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.

В то же время источники газеты сообщили, российские власти выдвинули кандидатуру Сергея Кисляка на должность директора новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом. Как сообщил изданию пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, глава Бюро по борьбе с терроризмом будет по статусу приравнен к заместителю генсека ООН, однако комментировать кандидатуры на замещение этой должности он отказался.