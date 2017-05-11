Работу Путина одобряют более 80% россиян, показал опрос

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 82,1% россиян, работу премьер-министра Дмитрия Медведева — 52,8%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

О неодобрении работы Путина заявили 12,3% опрошенных, деятельности Медведева — 34,3%. Более половины респондентов (55,8%) одобряют работу правительства, треть (32%) не одобряют.

Политиком, которому доверяет наибольшее число россиян, согласно опросу, стал Путин (49,2%). Следующими в этом рейтинге назывались министр обороны Сергей Шойгу (15,6%), Медведев (15,5%), министр иностранных дел Сергей Лавров (12,5%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (12,5%). При этом исследование показало, что Жириновскому не доверяют 26,2% респондентов, Медведеву — 15,6%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 12,4%.

Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за партию "Единая Россия", согласно опросу, проголосовали бы 49,3% россиян, за ЛДПР — 12,1%, КПРФ — 10,5%, "Справедливую Россию" — 5%, за непарламентские партии — 5,5%. При этом 11,1% участников исследования сказали, что не стали бы участвовать в выборах.

Исследование проводилось путем ежедневного опроса 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ на отрезке с 30 апреля по 7 мая. Максимальный размер ошибки с вероятностью 0,95 не превышает 4,5%.