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Политика

Учите историю: глава Кубани посоветовал Киеву не дразнить казаков

08:3811.05.2017
(обновлено: 08:43 11.05.2017)
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© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фотоГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну не дразнить казачество и учить историю.

День Победы в Днепре. Архивное фото
© РИА Новости . Захар Виноградов
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Эти слова стали ответом на слова Омеляна о восстановлении авиасообщения с Россией. В качестве главного условия чиновник назвал "возвращение" Киеву Крыма, востока Украины и Кубани.

"Не дразните казаков"

Кондратьев резко осадил украинского министра, напомнив об истории.

"Кубань никогда не была и не будет украинской", — заявил краснодарский губернатор, слова которого цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края.

Глава региона также отметил роль казаков в защите Кубани.

"Не надо дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли", — подчеркнул Кондратьев.

"Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани. Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование Российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой", — добавил губернатор, выразив готовность отправить Омеляну учебники по истории и географии "для восполнения пробела в знаниях".

Притязания Украины

Украинские чиновники не раз высказывали притязания на Кубань и другие российские регионы.

День Победы в Днепре
© РИА Новости . Захар Виноградов
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Так, в июне прошлого года с неожиданным заявлением выступил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, который потребовал вернуть себе часть регионов. К их числу губернатор отнес Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край.

Несмотря на то, что ни один из этих регионов никогда не входил в состав Украины, Жебривский заявил, что в них "есть украинская сущность, украинская ментальность".

Впрочем, в биографии донецкого губернатора хватает странных высказываний. Через несколько дней после требования "вернуть" российские регионы он углубился в украинскую историю, "насчитав" в ней три тысячелетия.

Тогда Жебривский выразил сожаление, что в истории Донбасса выделяют лишь два этапа и они связаны с именами российской императрицы Екатерины Великой и наркома тяжелой промышленности СССР Григория Орджоникидзе. Первая, по словам Жебривского, "будто бы построила города", а второй "строил какие-то заводы".

Паспорт гражданина Украины
© Fotolia / Mykola Velychko
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В действительности, считает чиновник, украинский народ намного древнее.

"Если посмотреть на Каменные могилы, каменных женщин, то им две-три тысячи лет. На Донетчине было не дикое поле — на самом деле это было место, где зарождалась, формировалась, закалялась украинская нация", — заявил Жебривский.

В действительности же, Украина как независимое государство существовала лишь с января 1918 до лета 1920 года, когда страна носила название "Украинская Народная Республика". Именно за время "советской оккупации" страна получила некоторые регионы РСФСР, а также части Румынии, Польши, Бессарабии и Чехословакии.

Независимым государством Украина стала после распада СССР 24 августа 1991 года.

"Потопить Черноморский флот"

Украинские флаги. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Историк: Киев "промывает мозги" населению. К сожалению, успешно
Киев не ограничивается лишь территориальными претензиями к России. В конце апреля капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков выразил печаль по поводу отсутствия собственных подлодок.

"Если бы у Украины было хоть пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старье, этот Черноморский флот на выходе из базы", — заявил Лупаков в интервью изданию "Обозреватель".

Слова украинского моряка высмеяли в российской Госдуме. Депутат от Крыма Руслан Бальбек отметил, что возможное выдвижение гипотетических украинских подлодок стало бы "походом в один конец".

"В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику — иначе это будет подводный поход в один конец. Шутить с оснащенным по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит", — сказал Бальбек РИА Новости.

Ситуация в Луганской области. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Нет позорнее звания, чем "ветеран АТО"
Парламентарий отметил, что "подойти к охраняемой военно-морской базе на дистанцию торпедного залпа получается только у голливудских героев, в жизни все намного сложнее".

"И судя по тому, какие тактические гении военно-морского дела выступают в роли экспертов для украинских изданий, создается впечатление, что для интервью набирают людей по принципу "самая фантастическая версия", — добавил Бальбек.

Сейчас в состав Военно-морских сил Украины входит лишь 11 кораблей: ракетный, сторожевой и артиллерийский катера, тральщик, фрегат и несколько десантных судов.

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