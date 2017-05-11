Матвиенко: в России нет оснований для серьезных перемен в госстроительстве

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В России нет оснований для серьезных перемен в госстроительстве и кадровых вопросах, все происходит спокойно, продуманно, с сохранением стабильности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью газете "Аргументы недели", опубликованном в четверг.

"Необходимость в глобальных переменах возникает только в условиях глобального кризиса. У нас ничего подобного нет и, убеждена, не предвидится", сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, следует ли ожидать значимых новшеств в государственном строительстве и законодательстве, следует ли ждать глобальных кадровых перемен.

Матвиенко отметила, что программа действий на близкую и среднесрочную перспективу четко сформулирована в президентском послании Федеральному Собранию. "Надо работать над решением поставленных задач. Вот что, на мой взгляд, требуется от нас всех – политиков, чиновников, бизнеса, граждан", — сказала спикер.

По ее словам, разрабатываются стратегии, программы модернизации производства, экономической и социальной сферы. Совершенствуются российская государственность, система управления страной. Готовятся изменения в избирательное законодательство.

"Идёт нормальная, плановая кадровая ротация. Вы сами видите, как много новых лиц в Совете Федерации, Государственной Думе, губернаторском корпусе. Происходят кадровые изменения в федеральной исполнительной власти, в Администрации президента", добавила сенатор.

Всё это делается продуманно, без спешки, с сохранением стабильности. "Это важнейшее условие устойчивого движения вперед. Майдан России не нужен", — сказала Матвиенко.

По ее мнению, нужно дальнейшее развитие диалога между властью и гражданами, поиск необходимых для этого новых площадок. Совет Федерации начал проработку этого вопроса. Комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству готовит соответствующие предложения, отметила политик. "Еще одно важное направление – вовлечение в такой диалог молодежи, студенчества", полагает спикер.