Лавров заявил, что администрация Трампа - это "люди дела"

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров в Вашингтоне убедился, что администрация президента США Дональда Трампа — это "люди дела", они могут работать над решением вопросов.

"Если коротко, то сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы. Администрация Трампа, и сам президент, и госсекретарь, я в этом сегодня в очередной раз убедился — люди дела и они хотят договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а договариваться, чтобы решать конкретные вопросы. Решать вопросы, от которых зависит и развитие страны и благополучие граждан", — заявил Лавров.