Лавров рассказал, о чем говорил с Трампом и Тиллерсоном

Встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтоне. 10 мая 2017

Встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтоне. 10 мая 2017

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене.

"Обсудили, прежде всего, наше взаимодействие на международной арене. Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам прошедших переговоров.

В общей сложности встреча Лаврова и Трампа продолжалась чуть более часа.