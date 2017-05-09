Путин: Россия всегда будет с теми, кто выбирает путь партнерства

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия всегда будет с теми, кто выбирает путь равноправного партнёрства, кто отрицает войны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия всегда будет на стороне сил мира, с теми, кто выбирает путь равноправного партнёрства, кто отрицает войны как противные самой сути жизни и природе человека", — добавил президент, принимая парад Победы на Красной площади в Москве.

На трибуне вместе с президентом России Владимиром Путиным на парад смотрели лидер Молдавии Игорь Додон, российский премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, спортсменка Елена Исинбаева, режиссер Никита Михалков.

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