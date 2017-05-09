Путин: Россия всегда будет с теми, кто выбирает путь партнерства

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия всегда будет с теми, кто выбирает путь равноправного партнёрства, кто отрицает войны, заявил президент РФ Владимир Путин.
На трибуне вместе с президентом России Владимиром Путиным на парад смотрели лидер Молдавии Игорь Додон, российский премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, спортсменка Елена Исинбаева, режиссер Никита Михалков.
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