Лавров и Тиллерсон обсудят в Вашингтоне 10 мая Сирию и Украину

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудят в Вашингтоне 10 мая Сирию и Украину, сообщил в заявлении госдепартамент США.

"Госсекретарь Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Вашингтоне в среду, 10 мая, обсудит Украину, Сирию и двусторонние вопросы. По Украине стороны обсудят необходимость остановить насилие на востоке Украины и разрешить конфликт путем полной реализации минских соглашений. По Сирии госсекретарь намерен обсудить усилия по деэскалации насилия, предоставлению гуманитарного доступа сирийскому народу, а также предпосылки для политического урегулирования конфликта", — говорится в заявлении госдепартамента.