Клинцевич: после победы Макрона отношения России и Франции не изменятся

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. С победой Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции российско-французские отношения не изменятся, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По последним данным МВД Франции, Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов с 61,18% голосов по результатам подсчета 40% голосов. У его соперницы, лидера "Нацфронта" Марин Ле Пен — 39,48%.

"Не следует, видимо, ожидать и серьезных позитивных подвижек в российско-французских отношениях. Почти наверняка Эммануэль Макрон по всем основным линиям продолжит политику своего предшественника", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Как считает сенатор, существует "очень большая вероятность" того, что на следующих президентских выборах победит Марин Ле Пен.

"Политику можно "заморозить", но не время. Нынешнее время требует новых идей", — констатировал сенатор.

"Макрон изначально был выдвинут и поддержан определенными силами, в том числе и внешними, – назовем их проатлантическими – в качестве альтернативы даже не Марин Ле Пен, которая объективно имела мало шансов на избрание, а Франсуа Фийону. Именно победы бывшего премьер-министра, в одно время очень реальной, опасались эти силы, полагая, что ее результатом станет нежелательная для них определенная трансформация внешней политики страны", — сказал Клинцевич.

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