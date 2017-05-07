Депутат Госдумы: в отношениях между Москвой и Парижем сохранится статус-кво

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Фаворит на выборах во Франции очевиден, ожидать серьезных изменений в двусторонних отношениях с Францией России не приходится, Эммануэль Макрон будет ориентироваться на позицию Вашингтона, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя первые итоги президентских выборов.

"Теперь уже все очевидно: фаворит слишком явный, и России придётся считаться с этим президентом. Серьезных перемен в двусторонних отношениях в ближайшее время ожидать не придётся. Макрон будет ориентироваться в значительной степени на позицию Вашингтона, на позицию европейскую, позицию Евросоюза, которую условно во Франции будет формировать", — сказал Новиков РИА Новости.

Он подчеркнул, что победа Макрона очевидна, и она означает, что в отношениях между нашими странами сохранится статус-кво. "Прежняя политика Олланда была вполне себе евроатлантической. Такой же будет и политика господина Макрона. Какие-то изменения, коррективы могли отчасти быть в связи с победой Ле Пен и с её готовностью сосредоточиться на решении внутри французских проблем", — отметил депутат.

Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

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