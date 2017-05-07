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Политика

"Натовцы обиделись": Лавров рассказал о заморозке диалога альянсом

19:5907.05.2017
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© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Североатлантический альянс заморозил отношения с Москвой из-за провала планов по включению Украины в свою орбиту, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Мир".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AFP 2017 / John Thys
Генсек НАТО высказался за более конструктивные отношения с Россией
"Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс, включению Крыма в свои планы военного окружения Российской Федерации — эти планы провалились", — заявил министр.

По словам Лаврова, "из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе".

Глава дипломатического ведомства отметил, что сейчас альянс пытается возобновить диалог, "с огромным скрипом преодолевая сопротивление агрессивного меньшинства". Москва со своей стороны готова принимать участие в диалоге с НАТО, но только если разговор будет идти на основе равноправия, взаимного уважения интересов и поиска их баланса.

"И, конечно, будем говорить по повестке дня, которая является общеприемлемой, а не по тем вопросам, которые иногда нужны НАТО больше, чем кому бы то ни было", — добавил он.

Новая военная доктрина Украины, которая в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, предусматривает возобновление курса в НАТО. При этом в самой организации заявляют, что оставляют двери открытыми, но для вступления Киеву придется выполнить некоторые критерии, на что уйдет много времени. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, ставший частью России по итогам референдума в марте 2014 года.

"Гонор НАТО делу не помогает"

Флаг ОДКБ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В ОДКБ заявили, что организации не удается наладить контакт с НАТО
Лавров отметил, что некорректно сравнивать с НАТО Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

"В стратегии развития ОДКБ нет никаких упоминаний о том, что какая-либо страна, какое-либо государство, какая-либо организация являются нашими противниками. Натовцы, наоборот, воспринимают Россию как страну, которая является противником, угрозой даже и всячески стараются принизить статус и значение того, что делает ОДКБ. Очень робко они идут на контракты, нехотя", — сказал министр.

"Чувствуется, что им как бы зазорно признавать, что ОДКБ – это такая же международная организация, которая и признана в ООН, является наблюдателем в Генеральной ассамблее, которая признана и в ОБСЕ, регулярно участвует в заседаниях ОБСЕ. Но я думаю, что такой гонор, который свойственен натовцам, делу не помогает", — подчеркнул он.

Против России — агрессивное меньшинство

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в Москве с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. 24 апреля 2017
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Лавров спросил Могерини, почему санкции ввели только против России
По словам министра, Москва не будет вмешиваться во внутренние дискуссии стран Евросоюза об отношениях с Россией, хотя некоторые представители Запада "политизированный подход" ставят выше экономических интересов своих стран и своих граждан.

"Есть позиция тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией. Есть позиция и тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим как они реально в Евросоюзе развиваются", — отметил Лавров.

Против России в Евросоюзе настроено "агрессивное меньшинство", тогда как в целом от этой "аномальной" тенденции постепенно отказываются, считает министр.

О встрече Путина и Трампа

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Белый дом: детали встречи Путина и Трампа не определены
Говоря о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Лавров подчеркнул, что ее нужно хорошо подготовить.

"Понимаете, встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект и сказать: "Ну, вот сенсация, так долго говорили, и вот наконец-то она состоялась", — сказал он.

По словам министра, Москва и Вашингтон убеждены, что когда лидеры встречаются, это важно не только для того, чтобы пожать друг другу руки и послушать, кто что думает об отношениях друг с другом и о международных проблемах.

"Россия и США настолько сильно влияют на международную стабильность и безопасность, что от такой встречи, конечно, будут ждать конкретных результатов. И чтобы это было так, ее нужно хорошо подготовить. Мы сейчас этим занимаемся", — добавил глава МИД.

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