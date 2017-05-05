В МИД сообщили, что полет самолета с Лавровым над Эстонией был согласован

ТАЛЛИН, 5 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Полет над Эстонией самолета с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту был согласован, сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Эстонские военные ранее заявили, что российский самолет Ил-96, принадлежащий управлению делами президента РФ, нарушил воздушное пространство страны. Инцидент произошел еще в среду вечером, но военные сообщили об этом только в пятницу. По данным главного штаба сил обороны Эстонии, нарушение произошло в районе острова Вайндлоо в Финском заливе. В главном штабе отметили, что у самолета был включен транспондер, но он не представил полетный план. Эстонские военные также заявили, что "в момент нарушения границы Ил-96 не был в радиоконтакте с авиадиспетчерской службой Эстонии".

Как заявила Захарова эстонской программе "Актуальная камера", никаких документов о нарушениях полета российскому МИД не поступало.

"Лавров летел в Финляндию с визитом. Все пролетные документы были согласованы. Полет прошел в штатном режиме. Экипаж никаких сообщений не получал. Никаких документов о нарушении в МИД не поступало", — сказала Захарова.

Минобороны Эстонии утверждает, что в прошлом году российские самолеты якобы семь раз нарушали воздушное пространство республики. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов российских военно-воздушных сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.