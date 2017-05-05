Путин провел телефонный разговор с Назарбаевым

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев по телефону обсудили итоги четвертой встречи по Сирии в Астане, которая прошла 3-4 мая, они выразили удовлетворение принятием в Астане Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии и отметили, что реализация Меморандума способствует укреплению режима прекращения огня, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. При обсуждении итогов проведенной 3-4 мая с.г. в Астане IV Международной встречи по Сирии выражено удовлетворение принятием Меморандума о создании зон деэскалации. Отмечено, что его реализация всеми сторонами будет способствовать укреплению режима прекращения боевых действий, улучшению гуманитарной ситуации и в целом – политическому урегулированию сирийского кризиса", — говорится в сообщении.

Путин и Назарбаев также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях.