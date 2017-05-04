Путин рассказал о реализации "майских указов"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. За последние годы при реализации "майских указов" удалось придать новую динамику позитивным изменениям, но нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать, заявил президент России Владимир Путин.

Президент РФ подписал "майские указы" в день своего вступления в должность главы государства 7 мая 2012 года. Указы содержали параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока.

"Сразу же скажу, что последние годы, за прошедшие годы удалось придать некоторую новую динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных, значимых для жизни граждан сферах, таких как здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство. Разумеется, проблем здесь еще очень-очень много, и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать", — сказал Путин, открывая совместное заседание Государственного совета и Комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

Тем не менее, по его словам, "реализация указов позволила укрепить партнерство всех уровней власти и гражданского общества в решении национальных задач".