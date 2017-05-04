Встреча Путина и Трампа на ближайшие месяцы не запланирована, заявил Лавров

ПОРВОО (Финляндия), 4 мая — РИА Новости. Пока никаких планов о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие пару месяцев не существует, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Пока никаких планов о проведении встречи президентов России и США в ближайшие пару месяцев не существует. Президенты Путин и Трамп говорили по телефону несколько дней назад, был хороший разговор, они упоминали предстоящие контакты между ними и в качестве ближайшей возможности называлась встреча "двадцатки" в Гамбурге в июле", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.