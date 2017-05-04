Зюганов не исключает, что будет баллотироваться в президенты в 2018 году

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассматривает вопрос о возможности выдвижения своей кандидатуры на выборах президента России в 2018 году.

"Думаю об этом. Я — руководитель крупнейшей партии", — заявил Зюганов журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли он баллотироваться на президентских выборах.

Он также сообщил, что у КПРФ уже давно есть своя программа, которая реализуется на протяжении многих лет.

"Я надеюсь, что к нашей программе прислушаются. Ее поддержали и крупнейшие трудовые коллективы. Она оказала эффекты на народные предприятия. Эта программа подкреплена целым пакетом законов, крайне нужных стране", — подчеркнул он.