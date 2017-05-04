Эксперты ФоРГО оценили уровень поддержки Путина среди россиян

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) изучил уровень электоральной поддержки российского президента Владимира Путина. Согласно исследованию, за действующего главу государства могут проголосовать 70-75 процентов избирателей.

При подготовке доклада эксперты ФоРГО проанализировали данные социологических исследований, проведенных Romir, ВЦИОМ и Фонда "Общественное мнение".

Президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года. Владимир Путин пока не заявлял о своем намерении участвовать в гонке.

"Беспрецедентная поддержка"

В ФоРГО отметили, что уровень электоральной поддержки Путина находится в пределах 61-66 процентов. Если действующий президент пойдет на новые выборы, то за него могут проголосовать 70-75 процентов избирателей.

"Ни один из возможных оппонирующих кандидатов на предстоящих выборах не сможет составить значимой конкуренции действующему главе государства, что позволяет сделать вывод, подтверждающий референдумный характер предстоящей кампании по выборам президента России", — говорится в докладе.

Эксперты ФоРГО отметили большой процент сторонников Путина среди респондентов в возрасте 18-24 года, которые будут участвовать в выборах впервые. По данным Romir, в этой возрастной группе 65 процентов участников опроса готовы проголосвать за действующего президента.

"Это самый высокий показатель уровня электоральной поддержки, превосходящий другие возрастные категории", — пояснили аналитики ФоРГО.

Уровень поддержки в других возрастных группах, по данным социологов, варьируется от 56 процентов (в группе 45-59 лет) до 64 (в группе 24-34 года). Похожие цифры характерны для всех социальных групп — людей с разным уровнем образования, проживающих как в сельской местности, так и в городах-миллионниках.

В ФоРГО подчеркнули, что при анализе этих данных следует делать поправку на респондентов, которые не намерены идти на выборы, хотят испортить бюллетень и не определились со своим выбором. По данным Romir, в эту группу вошла почти четверть россиян — 23 процента.

"Также необходимо отметить, что практически пятая часть тех, кто на момент проведения опроса не определился с выбором, предполагают для себя в значительной степени поддержать кандидатуру Путина, что в итоге может означать итоговую поддержку его избирателей на уровне около 70 — 75 процентов", — говорится в докладе.

Альтернативы нет

Эксперты ФоРГО отметили также, что "путинское большинство" не видит альтернативы действующему президенту.

"Высокие показатели возможной электоральной поддержки Путина в 2018 году подкреплены безальтернативным характером предпочтений его сторонников. Ни один из действующих политиков России в их представлении не сопоставим с Путиным и не сможет его заменить даже в качестве второго выбора", — заявили в ФоРГО.

Социологические опросы показывают, что наибольшей популярность среди сторонников Путина пользуется лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Так, по данным исследовательского центра Romir, если действующий президент откажется от участия в выборах, за Жириновского готовы проголосовать девять процентов из "путинского большинства".

На шесть процентов может рассчитывать коммунист Геннадий Зюганов, на четыре — лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, а по два процента голосов заберут себе Алексей Кудрин, Ирина Хакамада и Михаил Прохоров.

Похожая картина наблюдается и в партийных предпочтениях сторонников Владимира Путина: 64 процента (по данным Romir) или 61 процент (Фонд "Общественное мнение") из них поддерживают "Единую Россию".

"При этом необходимо отметить, что порядка 21 процента (Romir), 23 процентов (ВЦИОМ) и 24 процентов (ФОМ) представителей "путинского большинства" заявили, что не участвовали в выборах депутатов Госдумы", — уточнили эксперты.

Уровень поддержки растет

В ФоРГО подчеркнули, что уровень поддержки Путина растет. При этом сложная внешнеполитическая и экономическая ситуация лишь сплотила "путинское большинство".

"Вопреки прогностическим умозаключениям ряда экспертов сложная экономическая и внешнеполитическая ситуация не повлекла за собой оттока сторонников действующего президента РФ. Напротив, проведенные исследования позволяют говорить, что существующие объективные трудности содействовали не только консолидации "путинского большинства", но и привели к притоку в его ряды новых сторонников", — говорится в докладе.

Рост численности "путинского большинства" происходит за счет молодежи и тех, кто ранее не участвовал в выборах, считают в ФоРГО.

"По данным ВЦИОМ, среди лиц, готовых в настоящее время проголосовать за действующего главу государства, 24 процента не ходили на выборы президента России в 2012 году", — отметили аналитики.