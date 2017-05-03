Песков заявил, что пока нет "никакой конкретики" по встрече Путина и Трампа

ПОКА НИКАКОЙ КОНКРЕТИКИ ПО ВСТРЕЧЕ ПУТИНА И ТРАМПА НЕТ, НО ПОСЛЕ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА ЛИДЕРОВ РФ И США ПОЯВИЛИСЬ КОЕ-КАКИЕ КОНТУРЫ ПОНИМАНИЯ — ПЕСКОВ