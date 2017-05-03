"Мы крепкие, мы не боимся". Медведев ответил на обвинения в адрес России

СМОЛЕНСК, 3 мая — РИА Новости. Россия не боится обвинений на международной арене, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В среду премьер находится с рабочей поездкой в Смоленске. В ходе встречи Медведева с участниками Великой Отечественной войны ветеран Владимир Савельев отметил важность воспитания молодежи. "Это очень важно, что вы поддерживаете нас, и этим, как говорится, вы даете возможность нам в дальнейшем воспитывать нашу молодежь. В современный период, когда на постсоветском пространстве появились понятия "националисты", "фашисты",… наша задача — показывать ту правду, которую мы прошли, видели, чтобы знали люди, что все это фальсификация", — сказал Савельев.

Ветеран также коснулся темы обвинения правительства РФ и президента на международной арене: "Государства по-всякому обзывают, нас в том числе, наше правительство и президента, это вообще, понимаете… я не могу, честно говорю, смотреть…"

"Мы крепкие, мы не боимся", — ответил на это Медведев.

"Я не могу с вами не согласиться в том, что сейчас ваши слова, то, что вы рассказываете, на мой взгляд, действительно даже важнее, чем это было, может быть, 20-30 лет назад, 40 лет назад, в период моей молодости, в общем, все было понятно. А сейчас в огромном информационном потоке очень важно, чтобы наша молодежь получала правильную истинную информацию о событиях Великой Отечественной войны — и от кого как не от вас, потому что вы и есть участники Великой Отечественной войны, вы носители абсолютно уникальной информации о том периоде. Очень хорошо, что вы это делаете", — добавил Медведев, поблагодарив ветеранов за такой "огромный труд".