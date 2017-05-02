Пушков назвал возможную причину отказа Трампа от личной встречи с Путиным

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что глава США Дональд Трамп отказался от мысли провести отдельную встречу с президентом России Владимиром Путиным раньше начала июля из "опасений истерики его врагов в США". Так он прокомментировал состоявшийся во вторник разговор Путина и Трампа.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером во вторник, в ходе которого сделали акцент на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, а также высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля.

Встреча Путин-Трамп состоится в нач.июля на G20. Трамп отказался от мысли провести отд. встречу раньше из опасения истерики его врагов в США — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 мая 2017 г.

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