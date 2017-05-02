Визит Меркель в Россию: оживление диалога после двухлетней паузы

МОСКВА/СОЧИ, 2 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным заявила, что Россия и Германия должны продолжать диалог, несмотря на имеющиеся проблемы.

По словам канцлера, ФРГ готова более тесно сотрудничать с РФ в борьбе с международным терроризмом. Меркель также заявила, что надеется на снятие санкций с РФ, но лишь при выполнении минских договоренностей по Украине.

В свою очередь, Путин пообещал оказывать все необходимое содействие Германии как председателю G20.

Лидеры России и Германии условились, что работа в "нормандском формате" будет продолжена после президентских выборов во Франции, причем ни Меркель, ни Путин не считают целесообразным заключать новое соглашение по урегулированию на Украине.

По мнению экспертов, выводы о потеплении отношений между Москвой и Берлином надо делать по конкретным действиям.

Оживление диалога после долгой паузы

Формальным поводом для визита Меркель в Россию после двухлетнего перерыва являлась подготовка к саммиту G20 в Гамбурге. Однако, помимо этого, в центре внимания двух лидеров были ключевые международные вопросы — ситуация в Сирии, на Украине и борьба с терроризмом, а также ситуация с правами человека.

Кроме того, как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Меркель планировали обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической сферах.

Как заявила Меркель во время совместной конференции с Путиным, Россия и Германия должны продолжать диалог, несмотря на имеющиеся проблемы.

"Мы всегда должны прилагать усилия, чтобы поддержать диалог. Когда мы друг с другом разговариваем, мы все-таки друг друга лучше понимаем, если посмотреть на многовековую историю, мы все-таки даже понимаем, что нам стоит всегда держать диалог, потому что каждый разговор, каждая беседа может кое-чему научить", — сказала Меркель.

Со своей стороны, говоря о перспективах сотрудничества России и Германии, Путин отметил, что "сотрудничество — это не какой-то блеф, за этим судьбы целых предприятий и сотен тысяч людей".

"И конечно, наше сотрудничество — это существенный вклад в стабилизацию мировой экономики", — добавил он.

"Есть ли перспективы — конечно, есть", — сказал Путин, отвечая на вопрос, есть ли будущее у двусторонних отношений, напомнив, что в январе-феврале товарооборот РФ и ФРГ вырос на 43%.

"Да, еще очень много проблем, да, еще очень много мешает, но именно это мы и собираемся обсуждать в рамках предложенного ФРГ переговорного процесса двадцатки (саммита G20 в Гамбурге — ред.) Но точно совершенно, речь об этом будет идти — о том, что можно и нужно сделать для снятия ограничений в развитии мировой экономики", — сказал президент РФ. "Надеюсь, что площадка двадцатки, над формированием которой сейчас работает ФРГ, нам в этом поможет", — подытожил президент России.

Сотрудничество продолжалось

Главным итогом переговоров Путина и Меркель в Сочи стало обсуждение общих точек соприкосновения, по которым страны могут укреплять дальнейшее сотрудничество, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, эксперт РСМД Владислав Белов.

По его словам, итоги 2016 и начало 2017 года говорят о неплохих результатах сотрудничества РФ и Германии в экономике, позитивных тенденциях не только в инвестиционной области, но и в области внешней торговли.

"Оба лидера нашли общий язык по основным кризисным вопросам международных отношений. И есть достаточно времени, два с половиной месяца до G20, где стороны могут еще уже углубить, расширить (обсуждение — ред.) по тем вопросам, которые они обсуждали", — сказал Белов РИА Новости.

По его словам, несмотря на заморозку в отношениях на высшем уровне, рабочий политический диалог между Россией и Германией никогда не прекращался. "Запрет на политический диалог на высшем уровне не отразился на наших отношениях. Диалог продолжался, есть понимание, на мой взгляд", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что двусторонние отношения и в научно-техническом сотрудничестве, и в гуманитарном обмене, и в культурном обмене, партнерство между регионами, между городами, и в экономике продвигаются.

Потепление отношений?

Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, заявления канцлера ФРГ о продолжении диалога между Германией и Россией хотелось бы расценивать как потепление отношений между двумя странами, но выводы стоит делать после конкретных действий.

"Хотелось бы расценивать это как потепление, но о реальном потеплении мы сможем сделать выводы только по каким-то практическим действиям. Надеюсь, такая возможность нам представится в ближайшее время", — заявил Слуцкий.

По словам президента Ассоциации евро-атлантического сотрудничества, политолога Татьяны Пархалиной, важен сам факт встречи Путина и Меркель, это знак того, что стороны продолжают поддерживать диалог даже на нынешнем этапе.

"Канцлер, вступив в электоральный цикл, посчитала необходимым приехать и повидаться с российским президентом. Это безусловный позитив. Но она приехала не только как эмиссар от Германии, но и как эмиссар от ЕС, показательно при этом, что она приехала в Россию вскоре после Федерики Могерини", — сказала Пархалина РИА Новости.

"Сейчас Германия, являясь ключевой страной Евросоюза, безусловно способствует формированию общей политики. И я думаю, что ей (Меркель — ред.) очень важно было встретиться с Путиным до встречи Путина с (Дональдом — ред.)Трампом. Произойдет ли она в конце мая — утечка такая была, правда американцы это опровергают или она все-таки пройдет на полях "большой двадцатки"… пока неясно", — отметила эксперт.

"Я думаю, что несмотря на очень скупой body language — "язык тела", а он говорит часто больше чем обычный язык — и несмотря на очень сдержанные комментарии обоих лидеров во время пресс-конференции все-таки можно думать что этот огонек диалога поддерживается", — добавила Пархалина.

Украинский вопрос и снятие санкций

Безусловно, одним из ключевых вопросов на переговорах в Сочи стало урегулирование кризиса на востоке Украины. Лидеры РФ и ФРГ условились, что работа в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия) будет продолжена после президентских выборов во Франции, причем ни Меркель, ни Путин не считают целесообразным заключать новое соглашение по урегулированию на Украине.

По словам Путина, "нормандский формат" по Украине работает, но нужно добиваться диалога между сторонами конфликта. "Он работает, этот формат, если бы его не было, то было бы гораздо хуже, чем сейчас. И это уже результат, и результат, уверяю вас, не маленький", — сказал президент РФ.

Он пояснил, что нужно сделать дополнительно к нынешней работе формата. "Нужно, в конце концов, добиться, чтобы и представители киевской власти, и представители этих непризнанных республик, чтобы они оказались за одним столом переговоров. Невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон", — отметил Путин. Он добавил, что надеется, что этого удастся добиться.

"Конечно, должна быть последовательность в реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее. Я сейчас не буду вдаваться в детали. Мы, когда последний раз в таком формате встречались в Берлине, долго и достаточно подробно об этом говорили, спорили, в чем-то, наверное, наши позиции расходятся", — признался президент.

По его словам, работа в "нормандском формате" по Украине будет продолжена после президентских выборов во Франции.

"Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте и с другими участниками "нормандского формата". Как вы знаете, последний телефонный разговор в этом формате состоялся 17 апреля. "Нормандская четверка" должна и впредь активно заниматься урегулированием украинского кризиса. То есть работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем мы и договорились в последнем телефонном разговоре", — заявил Путин на совместной пресс-конференции.

Со своей стороны канцлер Германии заявила, что надеется на снятие санкций с РФ, но лишь при выполнении минских договоренностей по Украине. "Я хотела бы, чтобы мы добились того, что мы сможем снять санкции при выполнении минских договоренностей", — сказала Меркель.

При этом она заявила, что не считает целесообразным заключать новое соглашение по урегулированию ситуации на Украине. "Я не считаю целесообразным заключить новое соглашение", — сказала Меркель, отвечая на вопрос о том, не будет ли более реалистичным думать о заключении новых договоренностей для урегулирования украинского кризиса.

"Конечно, это все (урегулирование кризиса) связано с минским политическим процессом, который направлен на будущее урегулирование… Мы, конечно, хотим обеспечить, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе", — добавила она.

По мнению Путина, новые соглашения по урегулированию на Украине не следует обсуждать, пока до конца не реализованы уже имеющиеся договоренности.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь о присоединении США к "нормандскому формату" на встрече лидеров России и Германии не заходила. Он также сообщил, что Путин Меркель не обсуждали тему санкций, Москва традиционно не затрагивает этот вопрос.

"Санкции не обсуждались. Президент Путин традиционно не обсуждает санкции. Упоминались санкции, их наличие и то, что санкции добавляют проблемности двусторонним отношениям. Да, это со стороны Меркель обсуждалось, но санкции как таковые предметом разговора не были", — сказал Песков.

По мнению политолога Пархалиной, в вопросе урегулирования ситуации на Украине стороны, скорее всего, "остались при своих".

"Вряд ли в чем-то Меркель удалось переубедить Путина, а Путину — Меркель. Сейчас обе стороны, я не имею в виду только Германию и Россию, а в целом Запад и Россию — они стоят твердо на позиции, что от Москвы требуется выполнение минских соглашений, а Россия не считает себя стороной конфликта и поэтому повторяет, что к ней адресовать эти претензии бессмысленно. При этом каждая из сторон надеется, что противоположная окажет какое то влияние на воюющие стороны — Донбасс и Киев", — сказала Пархалина.

Однако по ее словам обсуждение этих аспектов все равно "важно сейчас — в момент кризиса". "Сейчас в целом мы находимся в некоем состоянии клинча, но поддерживать в этих условиях огонек диалога очень важно", — резюмировала она.

Сирийское урегулирование и борьба с терроризмом

Меркель заявила, что ФРГ готова более тесно сотрудничать с РФ в борьбе с международным терроризмом. "Мы также поговорили о ситуации в Сирии. Я как федеральный канцлер отметила, что мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержать перемирие, прекращение огня для того, чтобы помочь людям. Это, мне кажется, подход, которым мы можем следовать", — сказала канцлер Германии на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным.

"Я думаю, что затем мы можем еще поговорить о ситуации в Ливии. Мы едины в том, что касается борьбы против международного терроризма. Здесь Германия и Россия могут еще более тесно сотрудничать", — добавила Меркель.

Со своей стороны Путин отметил, что Россия была и будет находиться в контакте с США по Сирии, без американской стороны эффективно решить эту проблему невозможно.

"Мы считаем, что режим прекращения огня должен быть укреплен и над этим будут работать наши представители в Астане завтра и послезавтра вместе с сирийскими сторонами конфликта, и будут также поддерживать взаимодействия в рамках процесса в Женеве. Безусловно, без участия такой стороны как США эффективно решить такую проблему тоже невозможно. Так что мы находимся, и будем находиться в контакте с нашими американскими партнерами", — заявил Путин по итогам переговоров с Меркель.

"Надеюсь, что достигнут там понимания по поводу совместных шагов на этом очень важном и чувствительном направлении международной политики сегодня", — добавил президент РФ.