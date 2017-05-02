Песков: Путин детально изложил Меркель причины пробуксовки "Минска-2"

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель достаточно детально изложил причины пробуксовки минских соглашений, они кроются в нежелании или в неспособности Киева выполнить свою часть договоренностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин в ходе переговоров достаточно детально изложил наше понимание причин пробуксовки с имплементацией минских договоренностей. Причины как раз кроются в нежелании или в неспособности Киева выполнить ту часть, которую Киев обязан выполнить по тексту тех же самых договоренностей", — сказал Песков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Песков также отметил, что и Путин, и Меркель сошлись в том, что нет альтернативы минским договоренностям. "Это то, в чем они сходятся. Наверное, сходятся они также в том, что нужен очень серьезный новый импульс для того, чтобы перейти к реализации минских договоренностей, потому что сейчас ситуация является неудовлетворительной и для Москвы, и для Берлина", — добавил пресс-секретарь президента РФ.