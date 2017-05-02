МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 17 мая в Сочи проведет переговоры с премьером Италии Паоло Джентилони, подтвердил во вторник РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее во вторник канцелярия правительственного Дворца Киджи сообщила о подготовке визита премьера Италии в Сочи 17 мая. В сообщении указывалось, что Джентилони в период с 14 по 17 мая совершит поездку в Китай и Россию.

В Пекине 15 мая он примет участие в международном форуме, а на следующий день, 16 мая, проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.