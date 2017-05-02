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Политика

Путин и Меркель подвели итоги переговоров в Сочи

16:4002.05.2017
(обновлено: 17:01 02.05.2017)
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© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи. 2 мая 2017Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи. 2 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Москва, 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказали на совместной пресс-конференции о ключевых темах, затронутых на переговорах в Сочи.

В их числе — двусторонние отношения, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке и реализация минских договоренностей.

Двусторонние отношения

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи. 2 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Меркель надеется на снятие антироссийских санкций при выполнении "Минска-2"
Путин подчеркнул, что Германия остается ведущим экономическим партнером России, "несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры".

"Россия стремится выстраивать сотрудничество с Федеративной Республикой Германией на принципах взаимной выгоды, уважения, равноправия и учета интересов друг друга", — отметил российский лидер.

Он обратил внимание на рост товарооборота между странами.

"Говоря о положении дел в двусторонней торговле, мы с удовлетворение констатировали наметившийся рост товарооборота: за январь-февраль его объем увеличился на 43%. Отмечу, что ФРГ является крупнейшим покупателем российского природного газа, поставки из России покрывают почти 35% потребностей немецкого рынка", — добавил президент России.

Меркель, в свою очередь, отметила, что переговоры с Путиным проходят "интенсивно" и назвала Россию "конструктивным партнером".

По ее словам, Москва и Берлин должны всегда продолжать диалог, несмотря на имеющиеся проблемы.

Украинский кризис

Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с федеральным канцлером ФРГ Ангелом Меркель. 2 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Путин: мировое сообщество не должно забывать о трагедии в Одессе
Одной из ключевых тем темой обсуждения стала ситуация на Украине.

"На только что прошедшей встрече в узком составе, как я уже упомянул об этом, мы говорили и о ситуации на Украине, которая вызывает серьезную озабоченность. Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте и с другими участниками "нормандского формата", — сказал Путин.

По словам Путина, работа в нормандском формате по Украине будет продолжена. При этом Москва и Берлин выступают за неукоснительное выполнение минских соглашений.

"Согласились, что в числе главных задач должно быть разведение сил и средств сторон конфликта, что позволит полностью прекратить обстрелы, наладить прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками, законодательно закрепить особый статус регионов и на этой основе провести там выборы", — отметил российский лидер.

По словам российского лидера, нормандский формат работает, однако нужно, "чтобы и представители киевской власти, и представители этих непризнанных республик оказались за одним столом переговоров".

"Невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон", — отметил президент.

Путин подчеркнул, что никто не отделял Донбасс от Украины. По словам Путина, это делают с помощью блокады сами украинские власти.

"Я глубоко убежден, что сегодняшние киевские власти упустили, можно сказать, шанс реализовать минские договоренности тогда, когда у них были такие внутриполитические возможности", — констатировал президент.

Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с федеральным канцлером ФРГ Ангелом Меркель. 2 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Путин заявил о продолжении работы нормандского формата по Украине
Также российский лидер напомнил, что виновные в гибели людей в Одессе три года назад до сих пор не наказаны.

"Мировое сообщество не имеет права ни забывать об этом, ни допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем", — добавил президент.

Как отметила Меркель, перемирие на Украине имеет существенное значение для урегулирования конфликта в стране. Также она прокомментировала гибель члена патруля ОБСЕ.

"Работа ОБСЕ имеет огромное значение, и конечно, печально, что те люди, которые выступают за деэскалацию конфликтов, стали жертвой этих конфликтов. Мы должны сделать все для того, чтобы решить эту проблему. К сожалению, большого прогресса еще нет… снова и снова приходится говорить о том, что нам нужно перемирие, затем уже последуют политические шаги… Перемирие, конечно, имеет существенное значение", — сказала канцлер.

Она заявила, что надеется на снятие санкций с России, но лишь при выполнении минских договоренностей по Украине. При этом, по словам канцлера, новое соглашение по урегулированию на Украине заключать нецелесообразно.

"Конечно, это все (урегулирование кризиса) связано с минским политическим процессом, который направлен на будущее урегулирование… Мы, конечно, хотим обеспечить, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе", — добавила канцлер.

Ситуация в Сирии

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречис президентом РФ Владимиром Путиным. 2 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Меркель отметила важность перемирия на Украине
Также лидеры обсудили  ситуацию в Сирии.

Как подчеркнул Путин, Россия выступает за тщательное расследование событий в Хан-Шейхуне, виновные в инциденте должны быть найдены и наказаны.

По его словам, наибольшее влияние на президента Башара Асада имеет сирийский народ, а задача России — создать условия для объединения общества и политического взаимодействия сторон.

Меркель, в свою очередь, поддержала перемирие в Сирии и заявила о готовности еще более тесно сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом.

"Мы также поговорили о ситуации в Сирии. Я как федеральный канцлер отметила, что мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержать перемирие, прекращение огня для того, чтобы помочь людям. Это, мне кажется, подход, которым мы можем следовать", — отметила канцлер.

В рамках закона

Также Путин прокомментировал критику Запада в отношении действий российских правоохранительных органов на митингах.

Глава государства подчеркнул, что они действуют в рамках закона и так будет и впредь.

"Я обратил ее (канцлера ФРГ Ангелы Меркель — ред.) внимание и ваше хочу обратить внимание на то, что правоохранительные органы России ведут себя гораздо более сдержанно и либерально, чем их коллеги в некоторых европейских странах, где применяется слезоточивый газ для разгона демонстрантов и дубинки. У нас пока, слава Богу, этого не потребовалось", — отметил Путин.

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
mr.alex.002
Еще одна ножка стула под Петенькой обломилась. Похоже, что переговоры прошли в позитивном плане. Путин согласился задействовать русский электорат в Германии на сентябрьских выборах канцлерин, а последняя отдала поросенка со товарищами в дружеские объятия гаагского трибунала.
16:55
02.05.2017
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