Путин и Меркель проводят переговоры в Сочи

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель проводят переговоры, на которых планируется обсудить ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса.

Переговоры проходят в госрезиденции российского лидера. С российской стороны в них принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, с германской стороны — советник по вопросам внешней политики и политики безопасности ФРГ Кристоф Хойсген, советник по вопросам финансовой и экономической политики Ларс-Хендрик Рёллер и советник по вопросам европейской политики Уве Корзепиус.