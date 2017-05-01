Путин освободил от должностей ряд глав региональных СУ СК и ГУ ФСИН

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должностей глав следственных управлений СК по Ульяновской и Ростовской областям, Якутии, первого замглавы СУ СК по Башкирии, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Также президент освободил от должности глав ГУ ФСИН по Пермскому и Приморскому краям, а также Татарстану.

Согласно документу, от занимаемых должностей освобожден глава следственного управления СК по Ульяновской области Алексей Евдокимов, руководитель управления СК по Ростовской области Юрий Попов, руководитель управления СК по Якутии Олег Мезрин, первый заместитель СУ СК по Башкирии Рима Габдуллина.

Также своих должностей, согласно подписанному указу, лишились начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю Григорий Желудов, начальник ГУ ФСИН по Приморскому краю Олег Симченков и начальник ГУ ФСИН по Татарстану Дауфит Хамадишин.