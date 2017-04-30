Власти Крыма готовы принять спецдокладчика ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма готовы принять у себя спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идриса Джазаири после того, как он согласует свой визит в республику в МИД РФ, заявил глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Ранее Джазаири заявил, что готов прибыть с визитом в Крым, чтобы изучить положение в области прав человека, в случае если соответствующие заинтересованные стороны обратятся с такой просьбой и предварительно достигнут согласия в этом отношении.

"Будем надеяться, что если Идрис Джазаири все-таки прибудет на крымскую землю, то будет отличаться от своих предшественников объективностью и желанием донести голос крымчан до мировой общественности. А также воздержится от двойных стандартов в вопросах оценки полуострова", — заявил Смирнов журналистам.

Он добавил, что в Крыму перестали верить в объективность западных мониторинговых миссий, как правило, приезжающих с уже заготовленными докладами. "На фоне последних негативных решений ООН по ситуации в Крыму, мы не уверены в объективности мониторинговых миссий. Крымчане перестали доверять этим визитам. К нам уже приезжало несколько серьезных мониторинговых групп, которые видели и говорили одно, а по возращению выпускали субъективные, политически мотивированные и во многом надуманные доклады", — сказал Смирнов.

Примером тому, по его словам, визит спецпредставителя Совета Европы Жерара Штудмана, который вылился в заангажированный и предвзятый отчет, мало отражающий реальную обстановку дел на полуострове.

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