МИД назвал условие приема инспекции в Крыму

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Россия готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму, если получит соответствующие запросы по Венскому документу, говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в связи с очередным докладом госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.
"Россия, разумеется, готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае направления ей соответствующих запросов по Венскому документу", — сказано в комментарии.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>