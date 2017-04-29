МИД назвал условие приема инспекции в Крыму

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Россия готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму, если получит соответствующие запросы по Венскому документу, говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в связи с очередным докладом госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

"Что касается повторяющихся применительно к Венскому документу (как и к ДОВСЕ) обвинений в "оккупации", "аннексии" Крыма и размещении там войск "без согласия принимающей стороны", то присоединение полуострова к России является результатом свободного волеизъявления его многонационального населения", — говорится в комментарии. В нем также подчеркивается, что нынешний статус Крыма и Севастополя как субъектов РФ — вопрос решенный.

"Россия, разумеется, готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае направления ей соответствующих запросов по Венскому документу", — сказано в комментарии.

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