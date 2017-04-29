МИД назвал тщетными попытки Украины проинспектировать Крым
17:4929.04.2017
(обновлено: 17:51 29.04.2017)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. МИД России назвал тщетными и провокационными попытки Украины проинспектировать территорию Крыма.
"Нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации — вопрос решенный. Он не подлежит пересмотру", — говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в связи с очередным докладом госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспростарнения.
"Соответственно, Россия свободна в размещении любых своих войск и военной техники на собственной территории. Попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными", — подчеркивает МИД РФ.
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