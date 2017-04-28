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Политика

СМИ рассказали о теневых схемах финансирования "Открытой России"

20:4728.04.2017
(обновлено: 20:49 28.04.2017)
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© РИА НовостиЛоготип организации Открытая Россия. Архивное фотоЛоготип организации Открытая Россия. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ряд групп российской непарламентской оппозиции, в частности, "Открытая Россия", получает финансирование из США в обход закона об иностранных агентах, говорится в документальном фильме телеканала РЕН ТВ "Либералам — черным налом", который вышел в эфир 28 апреля.

Михаил Ходорковский. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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В распоряжении журналистов оказалась видеозапись, на которой бывший пресс-секретарь Национально-Демократической Партии Татьяна Касимова рассказывает, что кандидатам в муниципальные депутаты от "Открытой России" будут платить от 300 до 400 тысяч рублей. По ее словам, таких кандидатов около 300, поэтому организация выделит им около 120 миллионов рублей.

Чтобы узнать, откуда у движения, признанного на территории РФ нежелательным, взялись такие суммы, РЕН ТВ провел собственное расследование. В первую очередь авторы фильма обращают внимание на то, что в число учредителей "Открытой России" входит представитель известной династии банкиров Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд. Они также отмечают, что представители непарламентской оппозиции регулярно выезжают на зарубежные тренинги, в частности, в Таллин, причем вход на эти мероприятия для СМИ закрыт. Поездки в Эстонию, как утверждается в фильме, оплачивает американский фонд "Национальный демократический институт по международным вопросам", деятельность которого на территории России также признана нежелательной.

Логотип организации Открытая Россия. Архивное фото
© РИА Новости
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Телеканал приходит к выводу, что либеральную оппозицию финансируют из Вашингтона, где находится Институт современной России — фонд Ходорковского. Эта организация, в свою очередь, спонсируется из офшоров. По информации журналистов, олигарх выделяет серьезные суммы на проекты оппозиции, однако эти деньги ему не принадлежат — он выступает в роли посредника, получая средства от западных фондов и Госдепартамента США.

Как отмечает РЕН ТВ, распределение американских средств через структуры Ходорковского — на сегодняшний день самый удобный способ обойти закон об иностранных агентах. Телеканал утверждает, что изучение оказавшихся в его распоряжении материалов позволило выявить факты нарушений законодательства и теневых финансовых махинаций. Создатели фильма обещают раскрыть "всю схему финансирования российского либерализма — от зарубежных фондов до денег в конвертах".

Ранее Минюст РФ внес ряд зарубежных организаций, в том числе созданную по инициативе Михаила Ходорковского "Открытую Россию", в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной. По данным Генпрокуратуры, это движение реализует на территории страны "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

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