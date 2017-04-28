СМИ рассказали о теневых схемах финансирования "Открытой России"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ряд групп российской непарламентской оппозиции, в частности, "Открытая Россия", получает финансирование из США в обход закона об иностранных агентах, говорится в документальном фильме телеканала РЕН ТВ "Либералам — черным налом", который вышел в эфир 28 апреля.
Чтобы узнать, откуда у движения, признанного на территории РФ нежелательным, взялись такие суммы, РЕН ТВ провел собственное расследование. В первую очередь авторы фильма обращают внимание на то, что в число учредителей "Открытой России" входит представитель известной династии банкиров Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд. Они также отмечают, что представители непарламентской оппозиции регулярно выезжают на зарубежные тренинги, в частности, в Таллин, причем вход на эти мероприятия для СМИ закрыт. Поездки в Эстонию, как утверждается в фильме, оплачивает американский фонд "Национальный демократический институт по международным вопросам", деятельность которого на территории России также признана нежелательной.
Как отмечает РЕН ТВ, распределение американских средств через структуры Ходорковского — на сегодняшний день самый удобный способ обойти закон об иностранных агентах. Телеканал утверждает, что изучение оказавшихся в его распоряжении материалов позволило выявить факты нарушений законодательства и теневых финансовых махинаций. Создатели фильма обещают раскрыть "всю схему финансирования российского либерализма — от зарубежных фондов до денег в конвертах".
Ранее Минюст РФ внес ряд зарубежных организаций, в том числе созданную по инициативе Михаила Ходорковского "Открытую Россию", в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной. По данным Генпрокуратуры, это движение реализует на территории страны "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".