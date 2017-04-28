Трамп превзошел Обаму в русофобии, считает Клинцевич

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. За 100 дней пребывания на посту президента США Дональд Трамп не только не смог преодолеть антироссийский тренд предыдущей администрации, но и даже превзошел своего предшественника Барака Обаму "по части русофобии", убежден первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Администрация США ранее назвала одной из заслуг президента Дональда Трампа за первые 100 дней у власти в области внешней политики "изоляцию России в ООН".

"Дональд Трамп не только не смог преодолеть антироссийский тренд внешней политики США, доставшийся ему в наследство от предыдущей администрации. Он и не пытался сделать это. Сейчас не будет преувеличением назвать его еще "большим католиком, чем Папа Римский": по части русофобии Дональд Трамп даст фору даже своему предшественнику", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам сенатора, сегодня в России уже никто не задается вопросом: "Кто вы, мистер Трамп?", который еще сохранял определенную актуальность в феврале, спустя тридцать дней после инаугурации американского президента.

"В феврале еще оставались надежды на совместные действия наших двух стран в борьбе с радикальным исламским терроризмом. Но американский ракетный удар по Сирии их развеял практически окончательно. Ситуация на Ближнем Востоке, как и в мире в целом, стала еще более непредсказуемой", — сказал Клинцевич.

По его прогнозу, в будущем отношения России с США при Трампе могут стать "еще хуже". Президент США так и не сделал ни одного реального шага для изменения в лучшую сторону российско-американских отношений, констатировал сенатор.