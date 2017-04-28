Матвиенко видит возможность для улучшения отношений России и США

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Есть основания утверждать, что отношения России и США будут улучшаться, но для этого необходимо время и терпение, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Хочу высказать свою личную точку зрения: у нас есть основания утверждать, что российско-американские отношения будут улучшаться. Но нужно терпение, нужна выдержка, нужен диалог обеих сторон и, конечно же, время", — сказала она в интервью РИА Новости.

Спикер отметила, что "русофобский настрой, господствующий в Конгрессе, и среди достаточно большой части американского истеблишмента одним росчерком пера не изменить".

"Нужно формировать атмосферу доверия между странами, находить взаимовыгодные решения. Этот процесс, безусловно, пойдет. Хотелось бы, чтобы он начался как можно раньше", — заявила она.

"Мы видим, что понимание необходимости ухода от конфронтации имеется", — добавила Матвиенко.