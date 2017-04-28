Тиллерсон подвел итоги своего визита в Москву

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью радиостанции NPR заявил, что в ходе его визита в РФ в середине апреля Москва и Вашингтон не решили никаких вопросов.

"Мы ничего не решили на той встрече", — заявил Тиллерсон. Он добавил, что России нужно решить, хочет ли она стать "позитивной частью глобального мирового порядка, а не подрывающей частью".

Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву состоялся 12 апреля. Он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению обеих сторон, встреча получилась конструктивной: Лавров и Тиллерсон сумели донести друг до друга свою точку зрения на двусторонние отношения, важнейшие международные проблемы.