Матвиенко заявила, что атака Запада на Россию захлебнулась

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Масштабная атака Запада на Россию с целью ее политической изоляции, инспирирования "цветной революции", захлебнулась, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"В условиях обострения международной обстановки, поворота Запада в сторону конфронтации с нашей страной в деятельности отечественного парламента заметно выросла роль парламентской дипломатии. Она стала одним из важнейших инструментов внешней политики Российской Федерации", — написала Матвиенко в четверг, в День парламентаризма, в своем блоге на сайте СФ.

"Конечно, не все и не всегда получается, — отметила она. —Тем не менее, могу со всей ответственностью сказать, что наши усилия дают результаты. Нельзя не видеть, что масштабная атака Запада на Россию с целью ее политической изоляции, инспирирования "цветной революции", эта атака, образно говоря, захлебнулась".

По ее словам, Россия не только выстояла, но и укрепила свое влияние на международной арене. "В мире растет понимание того, что ни один сколько-нибудь значимый вопрос мировой политики невозможно решить без участия России", — отметила Матвиенко.

Говоря о приоритетах деятельности парламентариев на международном уровне, спикер пояснила, что на первом плане работы в этой сфере — борьба с международным терроризмом, упрочение международной безопасности, урегулирование конфликтов на Украине и в Сирии. "Мы используем любые возможности, имеющиеся в сфере межпарламентского сотрудничества, для донесения наших подходов, продвижения наших предложений", — сказала законодатель.

В частности, по инициативе Совета Федерации проведена серия парламентских видеомостов по урегулированию сирийской проблемы с участием политиков и экспертов ряда стран. В стенах палаты регулярно проходят встречи сенаторов с зарубежными коллегами. Сенаторы сами часто выезжают с визитами в другие страны по приглашению национальных парламентов, отметила Матвиенко

Она напомнила, что ранее Совет Федерации совместно с Государственной Думой выступили с инициативой проведения межпарламентских консультаций в "нормандском формате". "Содействуем поездкам зарубежных парламентариев в Сирию, а также в Крым. Используем другие формы взаимодействия по межпарламентской линии", — заключила спикер.