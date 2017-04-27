Россия пригласила представителей Украины посетить Крым

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия приглашает представителей Украины посетить Крым, чтобы на месте оценить ситуацию с положением крымских татар, заявил руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

"Для того, чтобы сделать непредвзятую и неполитизированную оценку состояния жизни крымских татар, я приглашаю в том числе и моих коллег из Украины посетить Крымский полуостров и посмотреть, как обстоят дела на самом деле", — говорится в его выступлении в ООН, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

Баринов подчеркнул, что за 20 лет нахождения полуострова в составе Украины для крымских татар не было сделано ничего. "И только сегодня ситуация кардинально меняется: крымско-татарский язык признан на государственном уровне наравне с украинским и русским, на нем преподают в школах и в высших учебных заведениях, национальные праздники крымских татар стали общими для всего населения полуострова, восстанавливаются объекты духовного наследия, строится соборная мечеть. Реализуются программы выделения жилья и обеспечения комплекса социальных гарантий", — отметил он.

Президент России 21 апреля 2014 года подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других репрессированных народов Крыма.

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