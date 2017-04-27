В ГД предложили лишить диппредставительства права выдавать гражданство

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости, Екатерина Кованова. Депутат Госдумы от партии "Родина" Алексей Журавлев заявил, что предлагает снять полномочия с дипломатических представительств и консульских учреждений РФ по принятию решений о выдаче российского гражданства, но сохранить при этом за органами внешнего представительства возможность приема заявлений о желании стать гражданином РФ и право лишать этого гражданства.

Предложение проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 30, 31 и 35 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" внесены депутатом для рассмотрения Государственной думой. В пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении РИА Новости, отмечается, что данный законопроект не противоречит договору о Евразийском экономическом союзе и другим международным договорам РФ.

"Я хочу внести изменения в федеральный закон "О гражданстве РФ", статьи 30, 31 и 35 федерального закона, там речь идет о предоставлении гражданства в упрощенном порядке", — сообщил Журавлев РИА Новости.

Депутат напомнил, что на данный момент такие полномочия закреплены за президентом РФ, МВД (Федеральная миграционная служба в составе МВД) и МИД через консульства и диппредставительства.

"На наш взгляд, это достаточно много. Президент — понятно, такое право отбирать у президента просто несерьезно и, больше того, как раз тут можно расширяться. Во всяком случае неизвестен ни один случай предоставления гражданства РФ президентом, который был негативным. Как раз здесь очень положительный опыт", — считает Журавлев.

Он подчеркнул, что практика выдачи гражданства внешними представительствами не так однозначна. "Здесь мы видим, что это далеко не так, совсем не так. У нас последние теракты совершены именно теми людьми, которым предоставляли в упрощенном порядке гражданство РФ — это странно и не обращать на это внимание мы не можем", — сказал Журавлев.

В этой связи депутат считает необходимым сделать "одно окно" для получения гражданства РФ. "Пожалуйста, мы разрешаем консульствам и диппредставительствам собирать заявления о гражданстве, но проверять и давать окончательное решение на предоставление гражданства сможет только МВД", — пояснил Журавлев.

При этом депутат предлагает сохранить за органами внешнего представительства возможность приема заявлений на получение гражданства РФ и право лишать этого гражданства.

"Пожалуйста, консульство и диппредставительства могут это делать. А вот давать это делать — только после тщательной проверки МВД, которое должно в окончательном итоге нести за это ответственность, а не какие-то люди, которые нам совсем не понятны, которые сидят там на консульских местах и по каким-то себе только понятным причинам предоставляют это гражданство", — заключил Журавлев.