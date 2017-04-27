Полпред Меняйло об отставке правительства Хакасии: аплодирую Зимину

НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло приветствует решение главы Хакасии Виктора Зимина об отставке регионального правительства и перестройке его работы.

"Вам я аплодирую за правильно принятое решение. Сегодня Виктор Михайлович отправил в отставку свое правительство", — сказал полпред, обращаясь к Зимину, который по видеосвязи участвует в совещании по вопросам подготовки к весенно-полевым работам.

Глава Хакасии Виктор Зимин в четверг утром отправил в отставку в полном составе правительство региона, а также заместителей министров, сообщила ранее РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Ирина Емельянова. По ее словам, непростое решение связано с желанием главы региона "встряхнуть работу"..

Зимин сообщил, что будет сформирована совершенно новая структура управления. В новой структуре вместо 32 органов исполнительной власти останется 23. Будут сокращены более 100 государственных служащих. Руководители ряда министерств будут подбираться на конкурсной основе, в том числе заместители главы.