Захарова призвала дать Трампу шанс улучшить отношения США и России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отношения Москвы и Вашингтона действительно на низком уровне, но призвала дать президенту США Дональду Трампу шанс улучшить их.

"Да, я согласна, абсолютно низкий уровень. Мы сделали столько заявлений по этому поводу, что мы должны каким-то образом улучшить наши отношения, в интересах наших народов, в интересах бизнеса, экономики, политики", — сказала Захарова в интервью Yahoo Global News , комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что отношения между двумя странами "находятся на самом низком уровне".

По мнению Захаровой, к такому положению дел привела "политика, которую выбрал президент (США Барак) Обама".

Комментируя взаимодействие двух стран при Трампе, Захарова сказала: "Насколько я понимаю, он только начал. Дайте ему шанс".