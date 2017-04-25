Чайка отметил активизацию правового сотрудничества с другими странами

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Генпрокуратура РФ работает над активизацией международно-правового сотрудничества с другими странами, в 2016 году число выданных по ее запросу лиц в РФ уже увеличилось по сравнению с предыдущим годом почти на 68,3%, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в минувшем году.

'В вопросах противодействия преступности, особенно в ее организованных формах, центральное место принадлежит международно-правовому сотрудничеству правоохранительных органов. В связи с этим генпрокуратурой принимаются меры по активизации работы на обозначенном направлении деятельности", — отмечается в документе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Как подчеркивает генпрокурор, положительные решения по российским запросам все чаще принимаются государствами так называемого дальнего зарубежья — Германией, Испанией, Сербией, Черногорией, Швейцарией.

В частности, иностранными государствами для уголовного преследования или исполнения приговора в Россию в 2016 году выдано 163 человека, при этом по сравнению с 2015 годом почти на 68,3% увеличилось количество лиц, выданных по запросам Генеральной прокуратуры Российской Федерации из иностранных государств дальнего зарубежья, говорится в докладе.