Число нарушений на выборах в ГД снизилось вдвое по сравнению с 2011 годом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Число нарушений, выявленных в ходе федеральной избирательной кампании по выборам в Госдуму в 2016 году, снизилось в два раза по сравнению с выборами 2016 года, отмечает генпрокурор РФ Юрий Чайка.

"Число нарушений, выявленных в ходе федеральной избирательной кампании 2016 года, снизилось в два раза (1,5 тысячи) в сравнении с выборами 2011 года. С учетом их своевременного устранения объективность результатов избирательной кампании сомнений не вызывает", — говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в 2016 году, который оказался в распоряжении РИА Новости.

О результатах прокурорского надзора за исполнением законодательства в период выборов проинформирован президент, отмечается в документе.

В единый день голосования 18 сентября 2016 прошли выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва, в семи субъектах состоялись выборы губернаторов, в 39 – депутатов законодательных органов власти субъектов, в 82 – проведены выборы в органы местного самоуправления.

Практически во всех этих регионах прокуроры выявляли нарушения порядка формирования участковых избирательных комиссий, списков избирателей, определения помещений и зданий для осуществления агитационных мероприятий и мест для размещения печатных агитационных материалов, финансирования избирательной кампании, проведения предвыборной агитации.

В органы прокуратуры за период федеральной избирательной кампании и выборов поступило более 1,4 тысячи обращений, по всем были организованы проверки, имевшиеся нарушения своевременно устранены, отмечает генпрокурор в докладе.

В интернете прокурорами выявлено шесть ресурсов, содержание которых было направлено на популяризацию среди граждан идеи бойкота выборов в Госдуму, по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзором доступ к этим ресурсам был ограничен.

"Всего в целях пресечения и устранения нарушений избирательного законодательства внесено 1,8 тысячи представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 973 лица, принесен 751 протест на незаконные правовые акты, должностным лицам объявлено 509 предостережений о недопустимости нарушений закона, по постановлениям прокуроров 336 лиц привлечены к административной ответственности", — говорится в докладе.