СМИ: МИД упразднил должность уполномоченного по правам человека

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по вопросам прав человека, демократии и верховенства права МИД РФ был расформирован после перехода бывшего руководителя подразделения Константина Долгова в администрацию президента, пишет газета "Известия" во вторник.

По словам источников издания в российском внешнеполитическом ведомстве, все полномочия аппарата будут переданы департаменту по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.

"Все дела аппарата будут переданы в управление ДГПЧ, которым руководит Анатолий Викторов. А сама должность уполномоченного по правам человека в МИДе была упразднена. Больше не видим целесообразности в такой должности. Тем более что есть целый департамент, который занимается как раз этими вопросами", — сообщил собеседник агентства.

Издание ранее сообщало, что Константин Долгов перешел на работу в администрацию президента на должность заместителя главы управления по общественным проектам.

"Я ничего об этом не думаю и никак не считаю. Я сотрудник администрации президента, и было бы неэтично комментировать то, что происходит в МИДе", — сказал Долгов "Известиям".

Издание напоминает, что во время работы в МИД РФ Константин Долгов занимался делами более 30 граждан РФ, которые были похищены США в третьих странах. Самые яркие эпизоды — российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам и Виктор Бут, осужденный на 25 лет заключения.