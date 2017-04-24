Вопрос об отставке Фридинского внесли в проект повестки Совфеда

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вопрос об освобождении от должности главного военного прокурора Сергея Фридинского официально внесён в проект повестки заседания Совета Федерации 26 апреля, документ размещён на сайте Совфеда.

Согласно конституции РФ, в ведении Совфеда находится назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров подтвердил, что в Совфед поступило заявление Сергея Фридинского об отставке по причине выхода на пенсию по выслуге лет.

Первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман также подтвердил РИА Новости информацию о том, что главный военный прокурор Сергей Фридинский подал в отставку, подчеркнув, что он еще не освобожден от должности и говорить о том, кто займет данный пост, пока рано.-0-