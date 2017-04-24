Путин рассказал, к чему приводит "борьба с коррупцией" ради саморекламы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при борьбе с коррупцией нужно различать тех, кто хочет использовать эту тему для саморекламы в политике, и тех, кто реально противостоит проблеме.

"Нужно различать тех, кто действительно хочет это делать (бороться с коррупцией — ред.) и действительно укреплять государство, и тех, кто пытается использовать как инструмент в своей собственной политической борьбе для саморекламы. Это мы проходили. Это мы видели и на примере так называемой "арабской весны", во что это превратилось мы знаем хорошо. Это мы видим на примере той же Украины: с чем, с какими основными лозунгами выходили те, кто совершил госпереворот — один из них это борьба с коррупцией. Чем закончилось? Многократный рост этой самой коррупции", — сказал Путин.

"Те люди, которые с Украины приезжают, с сожалением говорят об одном и том же: раньше требовали откаты 50%, теперь 75%. Вот вам, во что вылилась борьба с коррупцией на самом деле, когда она используется исключительно как инструмент политической борьбы для каких-то кланов или для конкретных лиц", — заявил президент.

Путин подчеркнул, что власти России продолжат работу по борьбе с коррупцией.